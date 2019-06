Coree: oggi incontro fra ministri Esteri di Mosca e Seul per discutere iniziativa russo-cinese

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo sudcoreano Kang Kyung-wha si incontrano oggi per discutere una nuova iniziativa russo-cinese per risolvere la situazione nella Penisola coreana. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo in una nota. "Al fine di rafforzare il coordinamento, abbiamo in programma di discutere approfonditamente di una serie di misure proposte da Russia e Cina nella loro nuova iniziativa, un piano d'azione volto a trovare una soluzione globale alle questioni della penisola coreana, che espande la road map congiunta del 2017 già preliminarmente accolta da altri partner", si legge nella nota. Nel 2017, la Russia e la Cina hanno presentato un'iniziativa che includeva una tabella di marcia per risolvere la questione nucleare della penisola coreana. L'iniziativa prevede una sospensione delle attività missilistiche e nucleari della Corea del Nord in cambio della riduzione delle esercitazioni militari congiunte degli Stati Uniti e della Corea del Sud. La tabella di marcia prevede anche il dialogo tra Pyongyang e Washington, nonché le consultazioni che coinvolgono tutte le parti interessate. (segue) (Rum)