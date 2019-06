Italia-Usa: Salvini a Washington, punta a un incontro con Trump

- Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerà oggi a Washington il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Mike Pompeo, dopo la vittoria schiacciante del suo partito alle elezioni parlamentari europee del mese scorso. La visita negli Usa - scrive "Bloomberg" - potrebbe coronare il sogno del leader politico italiano di divenire interlocutore di riferimento dell'amministrazione presidenziale Usa in Europa; all'agenda della visita manca però un elemento essenziale: un faccia a faccia tra Salvini e il presidente Donald Trump. Fonti della Casa Bianca riferiscono che il confronto tra il leader della Lega e l'inquilino della Casa Bianca potrebbe giungere sotto forma di incontro "spontaneo", in occasione del colloquio tra il politico italiano e il vicepresidente Pence. (Was)