Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale

- Le visite del presidente cinese, Xi Jinping, in Kirghizstan e Tagikistan hanno aperto un nuovo capitolo per la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri cinese Wang Yi secondo quanto riferito dalla stampa cinese, ricordando che durante il suo viaggio di cinque giorni in Asia centrale, Xi ha anche partecipato al 19mo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Bishkek e al quinto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e costruzione della fiducia in Asia (Cica), a Dushanbe. "È stata una visita per cementare il buon vicinato e l'amicizia, per costruire congiuntamente la Nuova via della seta, promuovere lo spirito di Shanghai e guidare la cooperazione dei paesi asiatici", ha detto Wang. Il ministro ha sottolineato che la Cina e i paesi dell'Asia centrale, tra cui il Kirghizstan e il Tagikistan, sono collegati da montagne e fiumi e hanno un futuro condiviso. (segue) (Cip)