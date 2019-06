Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale (2)

- "Le visite di stato di Xi in Kirghizstan e Tagikistan hanno dimostrato la stretta amicizia tra i capi di Stato e l'alto livello dei legami della Cina con i due paesi. Mentre il mondo sta subendo profondi cambiamenti inosservati in un secolo, i paesi della Cina e dell'Asia centrale stanno affrontando sfide comuni di sviluppo e sicurezza e hanno bisogno di costruire rapporti di cooperazione più stretti per salvaguardare meglio i loro rispettivi e comuni interessi", ha aggiunto Wang. Il ministro ha osservato che sia in Kirghizstan che in Tagikistan, i capi di Stato hanno firmato una dichiarazione congiunta per approfondire ulteriormente il partenariato strategico globale dei loro paesi, disegnando un nuovo progetto per il futuro sviluppo dei legami bilaterali. Al vertice Sco, Xi ha chiesto sforzi concertati per costruire l'organizzazione regionale in un meccanismo modello di cooperazione regionale sullo sfondo della complicata situazione internazionale. (segue) (Cip)