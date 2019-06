Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale (3)

- "La visione di Xi ha attirato risposte positive da altri leader partecipanti che hanno anche accettato di portare avanti lo spirito di Shanghai, promuovere la cooperazione in settori quali la sicurezza, l'economia e gli scambi tra le persone, salvaguardare i principi delle relazioni internazionali, sostenere la costruzione di un'economia mondiale aperta, e spingere insieme per un maggiore sviluppo della Sco in un nuovo punto di partenza", ha ribadito Wang. Al summit Cica, Xi ha immaginato un'Asia caratterizzata da rispetto reciproco e fiducia, sicurezza e stabilità, sviluppo e prosperità, apertura e inclusività, nonché cooperazione e innovazione. L'idea di Xi, ha spiegato Wang, ha rappresentato un ampio consenso sulla tendenza di sviluppo futuro dell'Asia, ha arricchito la connotazione e la denotazione della Cica e fornito indicazioni sia filosofiche che direzionali per la cooperazione regionale. (segue) (Cip)