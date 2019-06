Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale (4)

- Ai due vertici, Xi ha invitato gli Stati membri ad attuare il consenso raggiunto al secondo Forum sulla Nuova via della seta per la cooperazione internazionale (Brf) e a coniugare ulteriormente la Belt and Road Initiative (Bri, NUova via della seta) e le rispettive strategie di sviluppo. "L'Asia centrale è il luogo in cui è stata avviata la Bri. Le visite di Xi in Kirghizstan e Tagikistan hanno dimostrato ancora una volta che la Cina sta intraprendendo azioni concrete per portare avanti la costruzione della Bri ad un punto di partenza più alto. Poiché i due paesi sono tra i primi sostenitori e partecipanti della cooperazione del progetto, la loro cooperazione con la Cina ha dato risultati fruttuosi”, ha osservato il ministro degli Esteri cinese. (segue) (Cip)