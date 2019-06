Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni, la Cina ha firmato documenti di cooperazione con una vasta maggioranza di Stati membri e osservatori nell'ambito della Sco e della Cica per costruire congiuntamente la Bri. Le loro strategie di sviluppo sono state gradualmente allineate, e che i risultati della cooperazione sono emersi continuamente. Durante la sua partecipazione ai vertici Sco e Cica, Xi ha tenuto approfonditi scambi di opinioni con altri leader su come attuare gli importanti risultati del secondo Brf, promuovere l'interconnettività regionale e rafforzare lo sviluppo e la cooperazione, e hanno raggiunto un ampio consenso", ha affermato Wang. “Durante la sua visita, Xi ha sottolineato che in qualità di membro della famiglia asiatica e di un grande paese responsabile nella comunità internazionale, la Cina perseguirà fermamente un percorso di sviluppo pacifico e non cercherà mai benefici a scapito degli altri”. (segue) (Cip)