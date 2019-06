Cina: ministro Esteri Wang, viaggio Xi in Asia Centrale rafforza cooperazione regionale (6)

- “La Cina - ha aggunto Wang - aderirà agli approcci di apertura e condividerà le opportunità di sviluppo con altre nazioni, sosterrà il multilateralismo e salvaguarderà l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale". Wang ha aggiunto che i punti di vista di Xi hanno acquisito comprensione e sostegno da tutti gli altri partiti. Le idee di Xi sono strettamente correlate alla situazione attuale, offrono risposte a domande chiave, rispecchiano la fiducia in se stessi e dimostrano l'alto senso di responsabilità della Cina sugli affari internazionali, ha rimarcato Wang. Il tour in Asia centrale, ha poi detto il ministro, è stato una mossa importante da parte della Cina per promuovere partnership globali, cooperazione Bri, pace e stabilità nel mondo, e raggiunto obiettivi attesi e risultati fruttuosi. (Cip)