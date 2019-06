Aerospazio: ad Boeing ammette errori comunicazione su 737 Max

- L’amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg, si è detto “deluso” per l’incapacità dell’azienda di “comunicare con chiarezza” le informazioni apprese dagli ingegneri nel 2017 in merito ai problemi del sistema di correzione dell’assetto di volo del 787Max, responsabile di due disastri aerei che hanno causato la morte di oltre 300 persone. Boeing non aveva comunicato con chiarezza alle compagnie aeree che alcuni meccanismi di sicurezza nel velivolo non funzionavano come inteso dai progettisti, inclusi segnali di allarme in cabina per segnalare sensori difettosi. Rivolgendosi ai media in occasione del Salone aereo di Parigi per la seconda volta dopo il disastro aereo in Etiopia dello scorso marzo. Muilenburg si è detto “molto fiducioso che non ci saranno altri incidenti” connessi al sistema di correzione automatica dell’assetto di volo (Mcas), ed ha insistito che il design originale del sistema era stato realizzato “in accordo con i nostri standard”, che però da allora sono stati rivisti e migliorati. (Was)