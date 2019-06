Cina: nuovi test sulla linea della metropolitana che collega Pechino al nuovo aeroporto

- La prima sezione di una nuova linea della metropolitana che collega il centro di Pechino al nuovo aeroporto internazionale in costruzione a sud della città è stata sottoposta al primo collaudo nel fine settimana. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che proseguono i preparativi per l'apertura dell'aeroporto internazionale Pechino Daxing a settembre sono in pieno svolgimento. La linea di trasporto ferroviario, progettata per collegare il nuovo aeroporto nel distretto di Daxing e la stazione della metropolitana di Caoqiao nel distretto di Fengtai, si estende per 41,4 chilometri e attraversa tre stazioni della metropolitana nella capitale. Il treno può raggiungere velocità fino a 160 chilometri all'ora. "I treni della metropolitana automatizzati saranno utilizzati sulla nuova linea dell'aeroporto", ha dichiarato Yang Guangwu, capo ingegnere dell'Ufficio principale della sede principale dei progetti di Pechino. Quando entreranno in funzione a settembre insieme al nuovo aeroporto, i treni saranno in grado di operare completamente senza conducente e saranno i treni della metropolitana più veloci in Cina. (segue) (Cip)