Cina: nuovi test sulla linea della metropolitana che collega Pechino al nuovo aeroporto (2)

- I lavori di costruzione dell'aeroporto internazionale di Pechino Daxing dovrebbero essere completati entro la fine di questo mese, secondo l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese e l'aeroporto entrerà in esercizio commerciale prima del 30 settembre. Il nuovo aeroporto, che si trova all'incrocio del distretto di Daxing a Pechino e Langfang, una città nella vicina provincia di Hebei, è stato progettato per soffocare l'affollato aeroporto internazionale di Pechino Capital nella periferia nord-orientale. L'aeroporto internazionale di Pechino Daxing sarà in grado di gestire fino a 45 milioni di passeggeri all'anno entro il 2021, con una cifra che dovrebbe salire a 72 milioni di passeggeri entro il 2025. (segue) (Cip)