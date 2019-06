Cina: nuovi test sulla linea della metropolitana che collega Pechino al nuovo aeroporto (3)

- "Il funzionamento della nuova linea della metropolitana dell'aeroporto significa molto per il sistema di trasporto ferroviario della capitale, poiché aumenta la velocità media del transito ferroviario urbano a Pechino e aumenterà ulteriormente lo sviluppo economico della regione di Pechino-Tientsin-Hebei", ha detto Yang. "Quando la metropolitana entrerà in funzione, il viaggio di 40 chilometri dalla terza circonvallazione sud della città, alla stazione di Caoqiao, ai terminal del nuovo aeroporto impiegherà solo 19 minuti", ha detto Jiang Chuanzhi, progettista della nuova linea dell'aeroporto. Jiang ha aggiunto che i treni hanno una carrozza di classe commerciale, sei carrozze regolari e una per i bagagli, con ogni carrozza di circa 22,8 metri di lunghezza e 3,3 metri di larghezza. Ogni treno sarà in grado di trasportare fino a 1.500 passeggeri. (segue) (Cip)