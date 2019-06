Hong Kong: nuovi scontri tra forze dell’ordine e manifestanti (7)

- Una vasta marcia di protesta contro il controverso disegno di legge dell’amministrazione di Hong Kong, che aprirebbe all’estradizione di cittadini dell’isola verso la Cina continentale, è degenerata in scontri e violenze tra forze dell’ordine e gruppi di manifestanti. Gli organizzatori affermano che alla protesta, che si è tenuta nella giornata di domenica, 9 giugno, abbia preso parte oltre un milione di persone: ciò farebbe della manifestazione la più massiccia dalla riunificazione di Hong Kong alla Cina, nel 1997. Il governo cittadino sta promuovendo un disegno di legge che autorizzerebbe le estradizioni verso qualunque paese non abbia sottoscritto un trattato con l’Isola, inclusa appunto la Cina continentale. La proposta ha generato un vasto movimento di protesta che ha unito vari segmenti della società e dell’opposizione politica di Hong Kong. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma dopo la mezzanotte l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere manifestanti accampatisi fuori dalla sede del parlamento ha innescato scontri violenti. (segue) (Cip)