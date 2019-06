Singapore: esportazioni in calo del 15,9 per cento a maggio

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore hanno subito una contrazione del 15,9 per cento su base annua a maggio, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dall’agenzia per il commercio della Città-Stato. La contrazione, dovuta in parte al brusco calo delle esportazioni verso la Cina, è inferiore a quella del 16,5 per cento prevista in media dagli economisti, ma superiore alla contrazione del 10 per cento registrata nel precedente mese di aprile. Le esportazioni sono aumentate del 6,2 per cento su base mensile, dopo il calo dello 0,7 per cento registrato ad aprile a causa delle minori spedizioni di merci elettroniche e non elettroniche. Il calo delle esportazioni di prodotti elettronici a maggio è stato del 31,4 per cento su base annua. Le spedizioni di circuiti integrati, dischi di memoria e componenti Ic sono calate rispettivamente del 39,8, del 42,4 e del 54,2 per cento. (segue) (Fim)