Singapore: esportazioni in calo del 15,9 per cento a maggio (2)

- Singapore sperimenterà quest’anno il rallentamento economico più marcato tra tutti i paesi del Sud-est asiatico, conseguendo una crescita del prodotto interno lordo (pil) dell’1,9 per cento, contro la crescita del 3,1 per cento registrata nel 2018. E’ la proiezione formulata dall’Institute of Chartered Accountants in England and Whales (Icaew), che cita gli effetti del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina sull’export della Città-Stato. “Come economia aperta e di piccole dimensioni, fortemente dipendente dall’export, la crescita di Singapore subirà probabilmente l’influenza più negativa”, recita il rapporto dell’Icaew. Secondo Mark Billington, direttore regionale dell’istituto per la Grande Cina e il Sud-est asiatico, le rinnovate tensioni commerciali tra le due maggiori economie del globo “giungono in un momento in cui la crescita dell’export attraverso la regione affronta già un ambiente esterno difficile. Con i suoi legami alla Cina e la dipendenza dall’export, Singapore sperimenterà il rallentamento del pil più marcato attraverso la regione, e la sua economia probabilmente scivolerà in recessione nel 2020, se le condizioni esterne subiranno un ulteriore deterioramento”. (segue) (Fim)