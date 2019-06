Business news: Cile, Banca centrale riduce prospettive di crescita 2019 al 3,5 per cento del Pil

- Il rapporto trimestrale sulla Politica monetaria della Banca centrale cilena (Bcc) ha confermato la tendenza al rallentamento dell'economia cilena, riducendo le previsioni di crescita per il 2019 ad una fascia compresa tra il 2,75 ed il 3,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Si tratta di una riduzione significativa rispetto alla precedente previsione di marzo, attestata su un intervallo tra il 3 ed il 4 per cento. In sintonia con questa previsione l'istituto emissore ha deciso di "ricalibrare la spinta monetaria" riducendo il Tasso ufficiale di sconto di 50 punti base e portandolo al 2,5 per cento. Il rapporto evidenzia inoltre per l'anno in corso un deciso calo della proiezione sulla crescita degli investimenti, passata da un +6,2 per cento ad un +4,5 per cento. Questo parametro migliora invece nelle previsioni per il 2020 e 2021, passando rispettivamente da un +4,2 e +3,9 per cento ad un +5,1 e +4,1 per cento. (Res)