Cinema America: Bergamo, vicino a ragazzi aggrediti

- "Leggo ora il comunicato dell'agenzia di stampa che riporta dell'aggressione subita da ragazzi che vestivano la maglietta del Cinema America nella notte a Trastevere. Purtroppo sono fuori Roma per una missione di lavoro e non posso andare di persona ad esprimere la mia vicinanza a chi è stato ferito, ma ho chiamato Carocci pregandolo di far arrivare la mia voce a chi ha subito violenza e a tutti quelli che sono loro vicini. Spero che gli aggressori vengano assicurati alla legge". Lo scrive su Facebook il vicesindaco con delega alla Crescita culturale di Roma Luca Bergamo. "È inaccettabile che la vita civile possa essere turbata dalla violenza di gruppi che credono di poter aggredire impunemente qualcuno semplicemente perché veste una maglietta che loro non gradiscono. - aggiunge Bergamo - Il clima di perenne scontro verbale che caratterizza la vita pubblica deve assolutamente cessare perché gli Idioti e i violenti vi trovano ulteriore motivo per esprimere la loro idiozia e violenza. Servono - conclude - esempi diversi dalla vita pubblica: serve pacatezza e rispetto dell'altro".(Rer)