Cinema America: comunità Sant'Egidio, preoccupati per la tenuta civile e morale di Roma

- La comunità di Sant’Egidio "condanna con fermezza l’agguato di stampo fascista di sabato notte, in via San Francesco a Ripa, ed esprime solidarietà ai quattro giovani aggrediti solo perché indossavano la maglietta del Cinema America. L’episodio è il preoccupante sintomo di un crescente clima di intolleranza, di razzismo e di violenza che si sta diffondendo dalla periferia al centro della città con troppa facilità perché non trova davanti a sé un argine culturale capace di contrastarlo. Siamo preoccupati per la tenuta civile e morale di Roma che, per la sua storia, si merita ben altro". (Com)