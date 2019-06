Business news: Brasile, Petrobras riduce prezzi della benzina del 3 per cento

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ridurrà il prezzo medio del gas nelle sue raffinerie del 3 per cento a partire da martedì 11 giugno. Il valore medio al litro passerà da 1,8144 real (0,41320 euro) a 1,7595 real (0,40069 euro), con una riduzione di 5 centesimi di real (0,11387 di euro). Resta invece invariato il prezzo del diesel. Quella di oggi è la seconda riduzione del prezzo della benzina questo mese. Lo scorso 1 giugno infatti la Petrobras aveva già abbassato il valore di benzina (7,16 per cento) e diesel (6 per cento). Petrobras stabilisce i prezzi del carburante in base a diversi fattori tra i quali il prezzo del petrolio sul mercato internazionale e il tasso di cambio real/dollaro statunitense. (Res)