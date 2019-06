Business news: Uruguay, Organizzazione internazionale del lavoro, Montevideo inclusa in lista nera di 24 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ha incluso l'Uruguay in una lista nera di 24 paesi che non rispettano accordi e libertà lavorali. Lo ha reso noto la stessa organizzazione attraverso un comunicato pubblicato nella sua pagina web dove si sottolinea che la decisione è fondata su due critiche principali alla legislazione in materia di lavoro adottata dal paese. La prima riguarda la legge sui negoziati collettivi che fissa criteri rigidi sulle modalità di negoziato, il contenuto, i soggetti abilitati a negoziare e gli effetti sui contratti collettivi. La seconda riguarda il decreto sulle occupazioni che consente queste azioni considerandole un'estensione del diritto di sciopero. (Res)