Business news: Brasile, consorzio europeo ottiene commessa per fornitura missili aria-aria

- Il consorzio di aziende europee produttrici di missili e tecnologie per la difesa Mbda ha ottenuto un contratto del valore di 200 milioni di euro per la fornitura di 100 missili aria-aria Meteor per equipaggiare i caccia Gripen-Holsters modelli "E" ed "F" dell'Aeronautica militare brasiliana (Fab). Si prevede che gli aeromobili Gripen inizieranno a essere inseriti nelle linee di volo dell'aeronautica brasiliana a partire dal 2021. Il colosso svedese Saab, produttore dei caccia Gripen-Holsters, ha annunciato nel marzo 2015 l'acquisto da parte del Brasile di 36 velivoli Gripen, 28 monoposto modello "E" e 8 biposto modello "F", per un valore di 4,55 miliardi di dollari. (Res)