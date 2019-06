Cinema America: Gruppo Pd-lista civica, martedì in aula con magliette amaranto

- "Martedì in aula Giulio Cesare indosseremo tutti la maglietta amaranto del cinema America. Condanniamo cosi la violenza di cui sono stati vittime alcuni ragazzi la scorsa notte a Roma. Non c'è posto per la violenza in questa città e vogliamo ribadirlo con forza, insieme alla solidarietà che vogliamo esprimere per tutti i ragazzi del cinema America che da anni portano avanti un progetto culturale fatto di incontri, di riscatto e di crescita di interi quartieri e generazioni di giovani". Così in una nota i consiglieri del gruppo del Pd capitolino e della lista civica Roma torna Roma. "Tutto questo non può essere sporcato o minacciato da balordi - aggiunge la nota - che temono la cultura come una minaccia e che ci auguriamo vengano al più presto individuati. Invitiamo le altre forze politiche in Assemblea Capitolina ad indossare con noi , tutti insieme, quella bellissima maglia, oggi ancora di più simbolo di libertà e di antiviolenza". (Com)