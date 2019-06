Cinema America: Anpi Roma, necessaria risposta ferma e rigorosa al rigurgitare della violenza fascista

- "Gravissimo episodio in Trastevere: le autorità individuino prontamente gli autori dell'aggressione di stamattina, perpetrata in un'area ipersorvegliata e piena di telecamere di sicurezza e li sanzionino per legge. È evidente l'appartenenza degli aggressori all'estrema destra fascista, alla quale, oltre alle leggi previste per l'aggressione e le lesioni, debbono applicarsi le norme delle leggi Scelba e Mancino. Nessuna aggressione può essere tollerata, è necessaria una risposta ferma e rigorosa al rigurgitare della violenza fascista". Così una nota di Anpi provinciale di Roma. (Com)