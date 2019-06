Rocca di Papa: Astorre (Pd), scioccati da tragedia, uniti nel dolore alla famiglia

- "Siamo scioccati da una tragedia che tocca tutti e in particolare chi conosceva Eleuteri". Lo scrive il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in relazione alla morte del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti dell'esplosione avvenuta pochi giorni fa nel Comune di Rocca di Papa. "Siamo uniti alla famiglia e agli amici, alla comunità di Rocca di Papa. Preghiamo - conclude Astorre - per le condizioni del sindaco e ci stringiamo all'angoscia dei familiari".(Rer)