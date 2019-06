Rocca di Papa: domani bandiere a mezz'asta in consiglio regionale del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio regionale del Lazio ha disposto per domani le bandiere a mezza asta in segno di lutto per la morte di Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti nella tragica esplosione di Rocca di Papa". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.(Com)