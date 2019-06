Business news: Brasile, cresce ancora percentuale famiglie indebitate, a maggio raggiunto il 63,4 per cento

- La Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) informa che la percentuale di famiglie brasiliane indebitate è aumentata a maggio 2019, per il quinto mese consecutivo, dello 0,7 per cento rispetto ad aprile, raggiungendo il totale del 63,4 per cento della popolazione. Si tratta della percentuale più alta registrata da settembre 2015 quando la percentuale di famiglie indebitate raggiunse il 63,5 per cento. Rispetto a maggio dello scorso anno, la crescita è stata di 4,4 punti percentuali. La Cnc prende in considerazione i debiti contratti attraverso assegni post-datati, carte di credito, scoperto bancario, prestiti e rate per l'acquisto di auto o assicurazioni sanitarie. (Res)