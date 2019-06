Business news: Brasile, Anac autorizza altre tre compagnie aeree straniere ad operare voli nazionali nel paese

- Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, ha informato che altre tre compagnie aeree straniere saranno a breve autorizzate a operare voli interni nel paese. "Queste società sono quotate in borsa, ci sono problemi di concorrenza, quindi per il momento non possiamo ancora annunciare quali sono", ha detto il ministro brasiliano. Lo scorso maggio la compagnia aerea spagnola Globalia, creata poche settimane prima del gruppo spagnolo Air Europa, è stata la prima al 100 per cento a capitale straniero a poter operare in Brasile dopo aver avuto la concessione da parte dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac). La concessione dell'Anac è arrivata immediatamente dopo l'approvazione del decreto presidenziale firmato lo scorso dicembre dall'allora presidente, Michel Temer, che autorizza compagnie aeree anche con il 100 per cento di capitale straniero a operare nel paese. In precedenza la legge (7565/86) prevedeva un limite massimo del 20 per cento di capitale straniero nelle compagnie aeree brasiliane. (Res)