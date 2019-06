Business news: Colombia, Occidental Petroleum e Amerisur Resources avviano cooperazione in quattro blocchi nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Occidental Petroleum, di base negli Stati Uniti, ha stretto una partnership con Amerisur Resources, di base nel Regno Unito, per condurre operazioni di esplorazione e produzione in quattro blocchi nel sud della Colombia, vicino al confine con l’Ecuador. Lo rende noto l’Agenzia nazionale per gli idrocarburi (Anh), secondo cui Amerisur ha ceduto il 50 per cento della sua partecipazione a Occidental. I quattro blocchi in questione, che hanno un’estensione superiore ai 554 mila ettari sono situati nel dipartimento di Putumayo. La Colombia ha riserve petrolifere provate di circa 2 miliardi di barili e produce attualmente una media di 865 mila barili di greggio al giorno. Il paese punta ad aumentare le sue riserve, al momento equivalenti a 6,2 anni di consumo. (Res)