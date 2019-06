Business news: Perù, Banca centrale mantiene tasso di interesse di riferimento al 2,75 per cento

- La Banca centrale del Perù ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento al 2,75 per cento. L’istituto finanziario, riferisce la stampa locale, ha motivato il provvedimento citando un livello di inflazione sotto controllo e la debole crescita economica dovuta alle tensioni commerciali globali. La banca ha quindi ribadito che intende mantenere l'attuale politica monetaria espansiva. Nel suo ultimo rapporto la Banca mondiale (Bm) ha mantenuto stabile al 3,8 per cento le stime di crescita per l'economia peruviana nel 2019. Per il 2020, invece, la proiezione è stata corretta al rialzo, passando dal 2,8 stimato a gennaio al 3,9 di oggi. Anche per il 2021 la stima è stata migliorata, passando dalla proiezione del 3,4 di gennaio al 4,0. (Res)