Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEAssemblea Generale Confindustria che ha per tema 'Il coraggio delle scelte. La forza del territorio di fronte alle sfide decisive' con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, gli assessori regionali Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) e Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità), il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi e il presidente di Riso Scotti spa Dario Scotti.Riso Scotti spa, via A. Scotti 2 - Pavia (ore 10.30)Conferenza "Russia e Cina. Anatomia di una partnership", promossa in occasione della pubblicazione dell'omonimo del Rapporto ISPI "Russia and China. Anatomy of a partnership", a cura dell'Osservatorio Russia Caucaso e Asia Centrale.ISPI - Palazzo Clerici, via Clerici 3 (dalle 17.00 alle 19.00)Primo appuntamento con il format "Vox in the City", lanciato da MM Spa: Matteo Guarnaccia, artista e storico del costume che racconterà la sua visione della città di Milano.Centrale dell'Acqua di Milano, piazza Diocleziano 5 (dalle 17.45 alle 19.30)Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, partecipa alla cena di presentazione del rapporto 'Cina 2019' della Fondazione Italia-Cina.Hotel principe di Savoia, piazza della Repubblica 17 (ore 19.00) (Rem)