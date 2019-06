Medio Oriente: Venediktov (Consiglio sicurezza russo), da summit con Usa e Israele possibili passi verso stabilizzazione

- Il prossimo incontro tra i responsabili dei Consigli di sicurezza di Russia, Stati Uniti e Israele potrebbe portare a dei nuovi passaggi per stabilizzare la situazione in Medio Oriente e in Siria. Lo ha dichiarato Aleksander Venediktov, rappresentante del Consiglio per la sicurezza nazionale della Federazione Russa. "Dovremmo rendere omaggio ai nostri partner statunitensi e ora ci stiamo preparando per un incontro dei segretari dei Consigli di sicurezza di Russia, Stati Uniti e Israele, a Gerusalemme”, ha detto Venediktov al quotidiano “Rossiyskaya Gazeta”. "Dovremmo rendere omaggio ai nostri partner statunitensi: hanno mostrato abbastanza volontà politica, e ora ci stiamo preparando per un incontro dei segretari dei Consigli di sicurezza di Russia, Stati Uniti e Israele, che si terrà a Gerusalemme nelle prossime settimane. Speriamo che il risultato del nostro lavoro congiunto porterà a passi concreti colti a stabilizzare la Siria e l'intero Medio Oriente”, ha detto Venediktov. “Questo processo dovrebbe tener conto degli interessi di tutti gli attori, compreso l'Iran", ha aggiunto.(Rum)