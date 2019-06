Business news: Paraguay, governo annuncia 1,5 miliardi di dollari di investimenti per infrastrutture e sostegno alle imprese

- Il governo del Paraguay ha presentato un piano di investimenti da 1,5 miliardi di dollari destinati a infrastrutture, assistenza sociale e assistenza alle imprese. L'iniziativa, informa l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", è stata annunciata questo lunedì 10 giugno dal ministro dell'economia, Benigno Lopez, insieme a membri della segreteria tecnica per la Pianificazione e dell'unità di Gestione presidenziale, uffici incaricati della gestione e coordinamento dei fondi, semplificare i processi e velocizzare l'inizio delle opere. I fondi, ha spiegato Lopez, provengono in gran parte dall'emissione di buoni e da crediti di organismi multilaterali. Il ministro non ha escluso che nei prossimi mesi venga inoltre effettuata una richiesta al parlamento per aumentare i fondi destinati a queste iniziative. (Res)