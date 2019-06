Business news: Messico, finisce sott'acqua il cantiere del nuovo aeroporto internazionale

- Le fondamenta del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), il cantiere chiuso dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador con una decisione non priva di polemiche, finiranno sott'acqua. Le autorità locali hanno infatti deciso che il cantiere sarà parte integrante del grande parco ecologico che sorgerà nella zona, e lo scheletro dell'aeroporto - una doppia elica opera dell'architetto Norman Foster - sarà usata dalla Commissione nazionale dell'acqua (Conagua) per tornare a raccogliere le acque dei fiumi circostanti, deviate in altri bacini durante i lavori. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Milenio", sott'acqua finiranno lavori sin qui costati oltre 14 miliardi di peso, l'equivalente di circa 730 milioni di dollari. (Res)