Business news: Brasile, parlamento vota legge che autorizza governo a emettere nuovi titoli di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare bicamerale sul bilancio (Ocm) brasiliana si è riunita per discutere la concessione del proprio nulla osta alla legge che autorizza il governo a emettere nuovi titoli di stato per un valore di 249 miliardi di real (56 milioni di euro). Il nuovo credito sarà utilizzato per la spesa corrente. L'autorizzazione del parlamento è necessaria per evitare la violazione della cosiddetta "regola d'oro" da parte del governo. La Costituzione brasiliana vieta infatti all'esecutivo di contrarre debiti attraverso l'emissione di buoni del tesoro nazionali per pagare le spese correnti, come salari, pensioni e prestazioni sociali. L'unica eccezione concessa prevede l'autorizzazione da parte del parlamento. (Res)