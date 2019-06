Business news: Uruguay, governo difende politiche sociali adottate e critica inclusione in lista nera Oil

- Il governo dell'Uruguay ha difeso la legge sui negoziati sindacali collettivi a fronte della decisione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) di includere Montevideo in una lista nera di paesi che non rispettano accordi e libertà in campo lavorativo. "Difenderemo il sistema di negoziati collettivi che esiste da 76 anni", ha dichiarato il ministro del Lavoro uruguaiano Ernesto Murro da Ginevra, dove assiste alla conferenza annuale della Oil. Murra, segnala una nota ufficiale della presidenza, ha aggiunto che "la legge rappresenta una difesa dei lavoratori e del salario che si ripercuote anche in un miglioramento delle pensioni" e ha espresso il suo "disappunto" per la decisione dell'organismo. "Quello che vogliono alcuni rappresentanti dell'imprenditoria è eliminare questo sistema", ha aggiunto Murro. (Res)