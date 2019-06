Business news: Bolivia-Paraguay, accordo su costruzione gasdotto ed esportazione gas a partire dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia inizierà ad esportare gas verso il Paraguay a partire dal 2024. E'quanto contenuto nell'accordo per la costruzione del gasdotto Villa Montes-Assunzione raggiunto dai governi dei due paesi nel quadro della prima riunione del gabinetto binazionale, conclusasi ieri a La Paz. Obiettivo dell'intesa è consentire la fornitura di fino a 10 milioni di metri cubi giornalieri di gas naturale e gas liquido al mercato paraguaiano da parte dell'impresa statale "Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos" (Ypfb). In base all'accordo i due paesi si sono dati otto mesi di tempo per l'elaborazione degli studi di fattibilità e del progetto definitivo del gasdotto, che unirà il sud-est della Bolivia alla capitale del Paraguay, e la cui messa in funzionamento è stata fissata per il 2024. (Res)