Business news: Messico, accordo governo-imprenditori, investimenti annui sul pil salgono al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo e imprenditori messicani lavorano per aumentare dal 20 al 25 per cento la quota di fondi da destinare agli investimenti. È il contenuto dell'Accordo per sviluppare l'investimento e lo sviluppo inclusivo, firmato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador e il Consiglio coordinatore imprenditoriale (Cce), in rappresentanza dell'imprenditoria privata. Il testo mette a carico dell'amministrazione federale un incremento dal 3 al 5 per cento degli investimenti, e l'aumento della scommessa privata dal 17 al 20 per cento. L'attesa "esplosione" degli investimenti, in particolare quelli privati, è vista come funzionale alla promessa fatta dal Lopez Obrador di far crescere l'economia nazionale al ritmo di un 2 per cento annuo e di un 4 per cento entro fine mandato, nel 2024, nonostante gli indicatori attualmente segnalano una corsa minore del previsto. (Res)