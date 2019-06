Venezuela: da domani un carnet speciale per l'ingresso dei colombiani sul territorio (3)

- Quello dell'emergenza umanitaria è uno dei tanti temi attorno ai quali ruota la polemica tra il governo Maduro, le opposizioni e parte della comunità internazionale. Per Caracas gran parte di questa emergenza è conseguenza delle sanzioni comminate dagli Stati Uniti "in violazione del diritto internazionale": misure che privano il governo delle risorse utili a garantire la giusta assistenza alla cittadinanza. Emblematico è in queste ultime settimane il caso dei programmi assicurati dalla compagnia energetica Pdvsa per pazienti ricoverati all'estero, con fondi che - denuncia il governo - sono però bloccati presso istituti finanziari e banche che temono di agire contro il volere di Washington. Le opposizioni ritengono al contrario che l'emergenza sia figlia dell'incapacità del governo - preda di trame di corruzione- di amministrare le risorse. (Brb)