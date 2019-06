Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della 33° edizione di "Festival Mix Milano", la rassegna di cinema gaylesbico e queer culture internazionale e nazionale, in programma dal 20 al 23 giugno al Piccolo Teatro, nella doppia location Teatro Strehler e Teatro Studio Melato.Palazzo Marino - Sala Stampa Franco Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della nuova edizione del "Parco delle Culture", il programma di eventi, concerti, laboratori e visite guidate, condiviso da Comune di Milano e Triennale, in programma dal 21 al 23 giugno al Parco Sempione.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna 6 (ore 12.30)L'assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva, Open data) partecipa alla conferenza stampa dell'associazione Retake in cui saranno annunciati gli eventi della stagione estiva, tra cui tre attività di plogging (corsa e raccolta di micro-rifiuti) in programma nelle prossime settimane.Palazzo Marino - Sala stampa, piazza della Scala 2 (ore 12.30)Presentazione del nuovo Garante dei Diritti delle persone private della libertà, dott. Francesco Maisto, in sottocommissione carceri, pene e restrizioni, presieduta dalla consigliera Anita Pirovano.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle ore 13.00 alle 14.30)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa all'inaugurazione di una panchina rossa "per dire no alla violenza contro le donne e alla violenza di genere".Giardino della Guastalla, Via Francesco Sforza (ore 14,30)L'assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa della terza edizione del "Torneo del calcetto 6*5", frutto di una sinergia tra CSI Milano, Municipio 6 e Istituto Penitenziario Minorile "Beccaria".Palazzo Marino - Sala Stampa Franco Brigida, piazza della Scala 2 (ore 14.30)Conferenza stampa del capogruppo della Lega Alessandro Morelli per illustrare la mozione urgente che chiede al sindaco di applicare la pace fiscale anche al Comune di Milano e per presentare un testo che impegna il Comune a spendere i 51 milioni di extra-ricavi causati dal rincaro del biglietto in sicurezza per dipendenti e passeggeri.Gruppo Lega Milano, Via Matino, 7 (ore 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede l'approvazione delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene all'incontro pubblico dal titolo "Il Ciclo di Orfeo: passato, presente, futuro", durante il quale si approfondiranno i temi della valorizzazione, del restauro e della futura collocazione delle straordinarie tele che compongono il Ciclo.Palazzo Reale - Sala Conferenze 3° piano, piazza Duomo 14 (ore 18.00) (segue) (Rem)