Business news: Messico, governo lavora ad investimenti per due miliardi di dollari nell'acciaio

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obradror, ha annunciato la possibile chiusura di un accordo con l'impresa siderurgica indiana Mittal Steel Company che potrebbe portare a investimenti complessivi fino a due miliardi di dollari. La Mittal ha già uno stabilimento di produzione dell'acciaio per cui è previsto un investimento "totale di un miliardo di dollari, 600 milioni già spesi e 400 milioni in arrivo", ha detto Lopez Obrador in un video pubblicato al termine dell'incontro sostenuto con il proprietario dell'impresa, Lakshmi N. Mittal. "Stiamo lavorando alla possibilità di un accordo che garantisca altri investimenti, almeno un miliardo aggiuntivo", ha detto il presidente ritratto al fianco dell'imprenditore indiano, da lui definito "il più importante al mondo nella produzione dell'acciaio". (Res)