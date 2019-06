Rifiuti Roma: Baglio (Pd), emergenza evidente, Raggi minimizza perché vera responsabile

- "La sindaca Raggi sui rifiuti nega l'evidenza. Minimizza perché è la vera responsabile. Con il caldo si rischia l'emergenza sanitaria. Non basta dire che il nuovo management risolverà i problemi visto che si tratta del quarto cambio in corso d'opera e l'Ama è stata portata sull'orlo del collasso a causa delle scelte sciagurate su bilanci e piani industriali. La sindaca Raggi , l'assessore Lemmetti e il responsabile con delega alle partecipate dott. Giampaoletti sono i veri responsabili di quanto sta accadendo nella capitale". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. (Com)