Rocca di Papa: Buschini, profondo cordoglio per morte ferito in esplosione

- "A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio, esprimo profondo cordoglio per la morte di Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti nella tragica esplosione avvenuta a Rocca di Papa". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini."Ci stringiamo alla famiglia e a un'intera comunità, e continuiamo a sperare perché migliori lo stato di salute degli altri feriti, in particolare per le condizioni complesse in cui versa il sindaco Emanuele Crestini", conclude. (Com)