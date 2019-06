Business news: Brasile, esportazioni caffè in crescita del 114 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di caffè brasiliani hanno esportato 3,2 milioni di sacchi da 60 chili di caffè verde a maggio 2019. Si tratta di oltre il 114 per cento in più rispetto a maggio del 2018. Lo riporta il Consiglio degli esportatori di caffè brasiliano (Cecafé). In particolare l'esportazione di miscela arabica, della quale il paese è il maggiore produttore mondiale, è cresciuta del 95 per cento, per un volume di 2,8 milioni di sacchi. Le spedizioni di miscela robusta sono invece aumentate di oltre il 700 percento, raggiungendo un volume di 376.257 sacchi esportati. I dati Cecafé confermano le aspettative espresse nei dati parziali diffusi dal dipartimento del commercio estero (Secex) del ministero dell'Economia, che indicavano che le spedizioni sarebbero più che raddoppiate a maggio, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)