Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "L’estate delle meraviglie", il cartellone degli eventi estivi promossi dalla Regione Lazio. Saranno presenti il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati e il presidente del Parco regionale dell'Appia Antica Mario Tozzi.Complesso Ex-Cartiera Latina in via Appia Antica, 42 a Roma (ore 12)VARIE- "Lazio Digital Summit", convegno organizzato da The Innovation Group in collaborazione con Regione Lazio e Lazio Innova, per promuovere l’innovazione nella Pa e nei territori. Interviene Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria. Partecipano tra gli altri Gian Paolo Manzella assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up della Regione Lazio, Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Elio Catania Delegato alla Crescita Digitale del SistemaImprese di Confindustria. Conclude i lavori Nicola Zingaretti presidente Regione Lazio.Spazio Wegil, largo Ascianghi 5 (ore 9)- Conferenza stampa di presentazione della mostra Plessi a Caracalla. Il segreto del tempo”.Roma, viale delle Terme di Caracalla, 52 (ore 12.30)- Convegno “Algoritmi al potere. Scenari geopolitici, economici e regolamentari”, organizzato da dall’Accademia Aises, in collaborazione con Fondazione Luigi Einaudi e Diplomatia e con la media partnership di Formiche e Cyber Affairs.Camera dei deputati, aula dei gruppi parlamentari, (ore 15)- Presentazione del volume "La Co-città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana". Tra i presenti Christian Iaione, docente Luiss di diritto e politiche urbane, e Paola Chirulli, docente di dirittoamministrativo della Sapienza.Consiglio di Stato, palazzo Spada, piazza Capo di Ferro 13 (ore 17) (Rer)