Business news: Brasile, vendite al dettaglio calano dello 0,6 per cento ad aprile

- Le vendite al dettaglio in Brasile hanno registrato un calo dello 0,6 per cento ad aprile 2019, rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Il calo arriva dopo una timida crescita dello 0,1 per cento registrata a marzo e un lieve calo dello 0,1 per cento registrato a febbraio, dati che testimoniano una stagnazione economica del paese. "Il paese ha un elevato tasso di disoccupazione e il mercato del lavoro stagnante, questa situazione ostacola la crescita della massa di reddito, che è quello che guida la crescita dei consumi", riporta l'Ibge. Tuttavia il settore ha accumulato un aumento dello 0,6 per cento su base annua e dell'1,4 per cento negli ultimi 12 mesi. Con il risultato di aprile le vendite al dettaglio segnano un calo del 7,3 per cento rispetto al record raggiunto a ottobre 2014. (Res)