Venezuela: da domani un carnet speciale per l'ingresso dei colombiani sul territorio

- Il governo venezuelano ha annunciato che da domani, 17 giugno, sarà sviluppato un sistema di registrazione dei cittadini che varcano in entrata e uscita la frontiera con la Colombia. Un sistema, ha detto il commissario dello stato di Tachira, Freddy Bernal, pensato per garantire che "le attività alla frontiera si svolgano in pace e in armonia". Il processo verrà sviluppato grazie a un "Carnet di controllo migratorio frontaliero", un documento "unico e inviolabile", di cui dovranno dotarsi i colombiani in entrata sul territorio nazionale. Bernal ha garantito che lo sviluppo di questo programma permetterà nel giro di non molti giorni di aggiornare un archivio delle persone che passano abitualmente il confine nazionale tale che nel futuro, con il semplice riconoscimento dattilare, i colombiani potranno recarsi in Venezuela senza costo e in tempi rapidi. (segue) (Brb)