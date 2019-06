Verbania: al Maggiore “Gianni Schicchi” di Puccini

- Martedì 25 Giugno alle ore 21 presso Il Maggiore di Verbania verrà rappresentata in forma di concerto il “Gianni Schicchi”, opera in un atto tratta da Trittico di Giacomo Puccini. In buca sarà schierata l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia diretta dai maestri Hugh Murphy e Brett Hodgdon. I cantanti saranno i trentasette giovani talenti di “Si parla, si canta”, un rinomato programma internazionale per cantanti lirici giunto alla sua tredicesima edizione e diretto dal M° Benton Hess. Nella seconda parte della serata verranno proposti brani celebri tratti dalle opere Turandot,Traviata, ed Elisir D’Amore. I biglietti sono disponibili presso gli Uffici Turistici del territorio e poco prima del concerto fino ad esaurimento posti presso la biglietteria del Teatro. Prezzo intero 15 Euro, 10 Euro ridotto. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@cromamilano.it (Rpi)