Iran: Organizzazione energia atomica presenterà rapporto sospensione impegni accordo nucleare

- L’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi) presenterà domani un rapporto sulla sospensione parziale degli obblighi di Teheran nell'ambito del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), noto anche come accordo sul nucleare iraniano. Lo ha riferito la stessa Aeoi in un comunicato stampa. Secondo la dichiarazione, il rapporto conterrà informazioni sulle riserve di uranio arricchito e sull’aumento della produzione di acqua pesante. "Questo rapporto conterrà le misure adottate per entrare nella seconda fase di riduzione degli impegni nel quadro dell’accordo sul nucleare”, ha affermato l’Aeoi.(Res)