Anas: per incidente chiusa la Ss 336 "dell'aeroporto della Malpensa" in direzione Sud a Gallarate

- La strada statale 336 "dell'Aeroporto della Malpensa" è temporaneamente chiusa in direzione Sud a causa di un incidente avvenuto nel territorio comunale di Gallarate, in provincia di Varese. L'incidente, le cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli in un tamponamento. Il traffico è deviato allo svincolo di Cardano al Campo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.(Com)