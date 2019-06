Venezuela: da domani un carnet speciale per l'ingresso dei colombiani sul territorio (2)

- La misura si produce poco dopo che il presidente Nicolas Maduro ha annunciato la riapertura del confine con la Colombia. Caracas aveva disposto la chiusura dei due collegamenti pedonali, oltre alle frontiere con Brasile e con le dipendenze olandesi nei Caraibi, lo scorso 23 febbraio, nel giorno in cui il leader oppositore Juan Guaidò e diversi governanti stranieri avevano organizzato dalla città colombiana di Cucutà l'ingresso nel paese di "aiuti umanitari" raccolti dalla comunità internazionale. Il governo venezuelano, che non aveva mai dato il consenso all'ingresso di mezzi stranieri sul territorio, aveva denunciato l'iniziativa come un tentativo mascherato di violare la sovranità nazionale, alimentando tensioni utili a "giustificare un'azione di forza" per far cadere il governo. (segue) (Brb)